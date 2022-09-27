“الزعاق”يكشف عن المناطق التي يتساوى فيها طول الليل مع النهار طوال أيام العام

︎

.

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إنه بدءاً من اليوم يتساوى طول الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة، وسيظل يأخذ الليل من النهار لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

وأوضح الزعاق؛ عبر حسابه في تويتر، أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر، على جميع أنحاء العالم، ماعدا المناطق الواقعة على خط الاستواء، فإن الليل والنهار متساويان فيها على مدار العام، ويرجع سبب ذلك، إلى كروية الأرض، ودورانها حول نفسها، ودورانها حول الشمس، وميل محور الدوران.

وأضاف، أن ما يسمّى أسبوع التساوي يبدأ من اليوم، حين يتساوى طول الليل والنهار، ويعني هذا أن الشمس تشرق وتغرب في مواعيدها نفسها، ويكون طول الليل والنهار متساويين لكل منهما 12 ساعة، وعلى القطب الشمالي، تغيب الشمس اليوم ولا تشرق إلا بعد 6 أشهر، والعكس يحدث على القطب الجنوبي، حيث تشرق الشمس، ولا تغيب إلا بعد 6 أشهر.

وقال: يتساوى طول الليل والنهار، من اليوم الثلاثاء، على أغلب مناطق العالم، وقد تتقدم بعض المناطق ليوم أو عدة أيام، أو تتأخر وذلك لظروف موقعها الجغرافي.

ولفت إلى أن هذا التساوي أو ظاهرة الاعتدال تحدث مرتين فقط في السنة، عندما تصطف الأرض مع مدارها حول الشمس، مرة في 16 مارس، ويسمّى الاعتدال الربيعي، والثانية في 27 سبتمبر ويطلق عليه الاعتدال الخريفي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

