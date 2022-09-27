وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني في طوكيو

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، في مقر وزارة الخارجية اليابانية بالعاصمة طوكيو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره الياباني سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.





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Source akhbaar24

