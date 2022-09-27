“سعود الطبية” تنال جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية

︎ . المناطق_واس نالت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة العقود والمشتريات في الإدارة التنفيذية للمشاركة للإمداد جائزة البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية من الفئة الثانية، والمقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وأوضح مدير إدارة العقود والمشتريات عبدالرحمن الدوسري أن الجائزة أتت انطلاقًا من مبدأ تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، ولضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بفعالية. يذكر أن الإدارة التنفيذية المشاركة للإمداد تملك كفاءات إدارية عالية، وقد حازت في وقت سابق شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة “الآيزو” المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ؛ وذلك بعد تحقيقها المعايير والمتطلبات المواصفات القياسية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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