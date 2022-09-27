اليابان تشيع شينزو آبي في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء منذ 55 عامًا

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ودعت اليابان اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وذلك في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ 55 عامًا.

وبدأت مراسم الجنازة في الخامسة بتوقيت جرينتش الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث حملت أرملته آكي رماد آبي إلى قاعة نيبون بودوكان بوسط طوكيو لتنطلق أنغام الموسيقى من فرقة عسكرية وتدوي طلقات تحية حرس الشرف، حيث تم إطلاق 19 طلقة.

وداخل القاعة، وضعت صورة كبيرة لآبي ملفوفة بشريط أسود معلقة فوق باقة من الزهور الخضراء والبيضاء والصفراء، وعلى مقربة جدار من الصور يظهر فيها آبي مع قادة مجموعة السبع ويصافح الأطفال ويزور مناطق منكوبة.

وتدفق الآلاف من المعزين على مكان الجنازة منذ الصباح الباكر، وأظهر التلفزيون أنه في غضون ساعات، وضع نحو عشرة آلاف شخص الزهور وانحنوا في صلاة صامتة أمام صورة آبي.

وقتل آبي في تجمع انتخابي في الثامن من يوليو الماضي، وتم رصد تكلفة بنحو 11.5 مليون دولار لتنظيم جنازة رسمية له كأول حدث من نوعه منذ عام 1967؛ الأمر الذي أثار معارضة كبيرة نظرا للتكلفة الكبيرة في وقت يعاني فيه المواطنون العاديون أزمات اقتصادية.



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Source akhbaar24

