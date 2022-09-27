عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬عملات‭ ‬معدنية‭ ‬وأوراقا‭ ‬نقدية‭ ‬وطوابع‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬ملكها‭ ‬الجديد‭ ‬تشارلز،‭ ‬بينما‭ ‬سيظهر‭ ‬رمز‭ ‬الملك‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ ‬وصناديق‭ ‬البريد‭ ‬الحمراء،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬المصنعون‭ ‬وقصر‭ ‬بكنغهام‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبدأ‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬قال‭ ‬صانعو‭ ‬عملاتها‭ ‬وطوابعها‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنهم‭ ‬سيبدأون‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬البطيئة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬صورة‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭.‬

وقالت‭ ‬آن‭ ‬جيسوب‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭ ‬‮«‬ستدخل‭ ‬أولى‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬التداول‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬البنوك‭ ‬ومكاتب‭ ‬البريد‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬والملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬سيتم‭ ‬تداولها‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬قادمة‮»‬‭.‬

وستستغرق‭ ‬عملية‭ ‬الاستبدال‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬تقديرات‭ ‬دار‭ ‬سك‭ ‬العملة‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬27‭ ‬مليار‭ ‬عملة‭ ‬نقدية‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

وبالمثل،‭ ‬قال‭ ‬بنك‭ ‬إنجلترا‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬بدء‭ ‬تداول‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬سيكشف‭ ‬صورا‭ ‬للأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬المحدثة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬البريد‭ ‬الملكي‭ ‬إن‭ ‬الصورة‭ ‬الحالية‭ ‬للملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬على‭ ‬الطوابع‭ ‬ستُحدّث‭ ‬لتصبح‭ ‬صورة‭ ‬تشارلز‭. ‬وستدخل‭ ‬هذه‭ ‬الطوابع‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬التداول‭ ‬بمجرد‭ ‬نفاد‭ ‬المخزون‭ ‬الحالي‭.‬

وستظل‭ ‬جميع‭ ‬العملات‭ ‬والطوابع‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬الملكة‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام‭.‬

كان‭ ‬قصر‭ ‬بكنغهام‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬الرمز‭ ‬الجديد‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬الدولة‭ ‬كما‭ ‬سيظهر‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ ‬وصناديق‭ ‬البريد‭ ‬الجديدة‭.‬

يتكون‭ ‬الرمز،‭ ‬الذي‭ ‬اختاره‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التصميمات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬كلية‭ ‬الأسلحة،‭ ‬من‭ ‬حرفي‭ (‬سي‭) ‬و‭(‬آر‭) ‬اللذين‭ ‬يرمزان‭ ‬لاسم‭ ‬تشارلز‭ ‬وكلمة‭ ‬ريكس،‭ ‬وتعني‭ ‬ملك‭ ‬باللاتينية،‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬للتاج‭ ‬الملكي‭.‬