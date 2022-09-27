سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، في مقر وزارة الخارجية اليابانية بالعاصمة طوكيو.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وناقش سمو وزير الخارجية مع نظيره الياباني سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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