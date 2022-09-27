اخبار الخليج – السجن 7 سنوات بدلاً من المؤبد لمتهم بقضية قتل «الظفيري» بتفجير بعام 2012

محمد بن مسعود - الدمام - عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬حكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬معارض‭ ‬للحكم‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬عند‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬بسجنه‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬المؤبد‭ ‬بقضية‭ ‬مقتل‭ ‬بحريني‭ (‬أحمد‭ ‬سالم‭ ‬الظفيري‭) ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تفجير‭ ‬قذيفة‭ ‬كانت‭ ‬داخل‭ ‬إطار‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬والتي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬2012‭.‬

وكانت‭ ‬المحامية‭ ‬بلقيس‭ ‬المنامي‭ ‬تقدمت‭ ‬بمعارضة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضد‭ ‬موكلها‭ ‬والقاضي‭ ‬بسجنه‭ ‬حينها‭ ‬بالمؤبد‭. ‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬تقضي‭ ‬برفض‭ ‬المعارضة‭ ‬مع‭ ‬تعديل‭ ‬الحكم‭ ‬المقضي‭ ‬بها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬عند‭ ‬تقدير‭ ‬العقوبة،‭ ‬فإنها‭ ‬تقضي‭ ‬بتعديل‭ ‬العقوبة‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬‮«‬المتهم‭ ‬المعارض‭ ‬على‭ ‬الحكم‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬عند‭ ‬ارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سنه‭ ‬يتجاوز‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬فإنها‭ ‬قضت‭ ‬بحكمها‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭. ‬

وشهدت‭ ‬إحدى‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمة‭ ‬حضور‭ ‬خبيرتين‭ ‬نفسيتين‭ ‬اجتماعيتين،‭ ‬وأودعنا‭ ‬تقريرهن‭ ‬بخصوص‭ ‬المتهم‭ ‬المعارض‭ ‬على‭ ‬الحكم،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬انتهت‭ ‬الخبيرتان‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬تقريرهن‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬عنف‭ ‬أو‭ ‬عدوانية،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬وإدراك‭ ‬بحجم‭ ‬المشكلة‭ ‬وأبعادها‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬إشارات‭ ‬توحي‭ ‬بكرهيته‭ ‬للمجتمع‭ ‬أو‭ ‬برغبته‭ ‬بقيام‭ ‬سلوك‭ ‬مضاد‭ ‬للمجتمع‭ ‬مستقبلاً‭. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬على‭ ‬سد‭ ‬الشارع‭ ‬العام‭ ‬بإطارات،‭ ‬ووضعوا‭ ‬في‭ ‬إحداها‭ ‬قذيفة‭ ‬وأشعلوا‭ ‬النار‭ ‬فيها،‭ ‬وعندما‭ ‬حاول‭ ‬المجني‭ ‬عليهما‭ ‬إزاحة‭ ‬الإطارات‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭ ‬انفجرت‭ ‬القذيفة‭ ‬محدثة‭ ‬بالمجني‭ ‬عليهما‭ ‬حروقا‭ ‬شديدة‭ ‬تم‭ ‬نقلهما‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬ولخطورة‭ ‬الحالة‭ ‬الصيحة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬المتوفى‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬للخارج‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنية‭ ‬قد‭ ‬وافته‭ ‬متأثرًا‭ ‬بإصابته‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭ ‬وما‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حروق،‭ ‬وقد‭ ‬تولت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬توصلت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬الستة‭ ‬هم‭ ‬مرتكبي‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬الإرهابية،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بندب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بتقريره‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬المباشر‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬مضاعفات‭ ‬الحروق‭ ‬النارية،‭ ‬وما‭ ‬أحدثته‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬والتنفسية،‭ ‬وإصابة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الآخر‭ ‬بحروق‭ ‬من‭ ‬بالوجه‭ ‬والأطراف‭ ‬العلوية‭ ‬من‭ ‬الكتف‭ ‬وصولاً‭ ‬للأيادي‭ ‬مع‭ ‬تقشر‭ ‬بالجلد‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬الانفجار‭.‬

وتم‭ ‬إحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بتهم‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬الخليج 365‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭ ‬والمقترن‭ ‬بجنايات‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬العمد‭ ‬مع‭ ‬الخليج 365‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭ ‬وحيازة‭ ‬واستعمال‭ ‬المفرقعات‭ ‬وتفجيرها‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬الناس‭ ‬للخطر‭ ‬والحرق‭ ‬العمد‭ ‬والتجمهر‭ ‬وحيازة‭ ‬عبوات‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي،‭ ‬واستندت‭ ‬في‭ ‬ثبوت‭ ‬التهمة‭ ‬إلى‭ ‬أدلة‭ ‬مستمدة‭ ‬من‭ ‬اعترافات‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬على‭ ‬أنفسهم‭ ‬والمتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬بارتكابهم‭ ‬الواقعة‭ ‬جميعًا،‭ ‬ومما‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المصاب‭ ‬وأفراد‭ ‬الشرطة،‭ ‬وتقارير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والمختبر‭ ‬الجنائي‭.‬