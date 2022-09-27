اخبار الخليج – المتهم يؤكد لم أقصد قتل المجني عليها.. خنقتها لنشرها صورة عائلتي عبر الفيسبوك

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر‭ ‬متهم‭ ‬آسيوي‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يقصد‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أفريقية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العمد،‭ ‬وأنه‭ ‬توجه‭ ‬لمسكنها‭ ‬وخنقها‭ ‬بسبب‭ ‬نشر‭ ‬الأخيرة‭ ‬صورة‭ ‬إلى‭ ‬عائلته‭ ‬عبر‭ ‬الفيسبوك‭. ‬

فيما‭ ‬علّل‭ ‬المتهم‭ ‬الآخر‭ ‬وجود‭ ‬هواتف‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لديه‭ ‬بأن‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أحضرت‭ ‬الهواتف‭ ‬لتصليحها‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬بتأجيل‭ ‬قضية‭ ‬قتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أفريقية‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬والاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬الإثبات‭. ‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الأول‭ ‬آسيوي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭ ‬2022،‭ ‬بأنه‭ ‬قتل‭ ‬عمدا‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬توجه‭ ‬لمسكنها،‭ ‬وانتظر‭ ‬هناك‭ ‬قرابة‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬لخلو‭ ‬مسكنها‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬وقام‭ ‬بالدخول‭ ‬ولف‭ ‬قطعة‭ ‬قماش‭ ‬حول‭ ‬عنقها،‭ ‬وضغط‭ ‬بشدة‭ ‬حتى‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬الحركة‭ ‬قاصدا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إزهاق‭ ‬روحها،‭ ‬وأحدث‭ ‬بها‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي‭ ‬والذي‭ ‬أودت‭ ‬بحياتها،‭ ‬وارتكاب‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬منتهزًا‭ ‬عجز‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للمقاومة‭ ‬لكونها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬وفي‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬الغير‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬لكونها‭ ‬وحيدة،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني‭ ‬آسيوي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬بأنه‭ ‬سرق‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطاراً‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الحورة‭ ‬مفاده‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬امرأة‭ ‬أفريقية‭ ‬الجنسية‭ ‬بمقر‭ ‬سكنها‭ ‬بمنطقة‭ ‬القضيبية،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬فور‭ ‬إخطارها،‭ ‬فانتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭ ‬وعاينته‭ ‬وجثة‭ ‬المتوفاة،‭ ‬وانتدبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتشريح‭ ‬الجثة‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬وانتدبت‭ ‬رجال‭ ‬مختبر‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لرفع‭ ‬الآثار،‭ ‬وأمرت‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكشف‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬الواقعة‭.‬

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬الجنسية‭ ‬بقتل‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬متهم‭ ‬آخر‭ ‬آسيوي‭ ‬الجنسية‭ ‬ثبت‭ ‬قيامه‭ ‬بسرقة‭ ‬هواتف‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬جريمة‭ ‬القتل‭ ‬بعدة‭ ‬أيام،‭ ‬وأن‭ ‬له‭ ‬ارتباطاً‭ ‬بأسباب‭ ‬ودوافع‭ ‬القتل‭.‬

هذا‭ ‬وباستجواب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المتهمين‭ ‬اعترفا‭ ‬بارتكابهما‭ ‬الجريمة،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬القاتل‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمته‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خنق‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بغرفة‭ ‬نومها‭ ‬بواسطة‭ ‬قطعة‭ ‬قماش‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬خلاف‭ ‬نشأ‭ ‬بينهما‭ ‬بسبب‭ ‬نشرها‭ ‬صورًا‭ ‬لنساء‭ ‬من‭ ‬أقربائه‭ ‬بأحد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬موجودة‭ ‬بهاتفه‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سرقته‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬جريمة‭ ‬القتل،‭ ‬كما‭ ‬انتقل‭ ‬وكيل‭ ‬النيابة‭ ‬المحقق‭ ‬رفقة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬لعمل‭ ‬الدلالة‭ ‬التصويرية‭ ‬لكيفية‭ ‬قتله‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة‭.‬

‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬كلا‭ ‬المتهمين‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬احتياطيًا‭ ‬علي‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وجاري‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإحالتهما‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬