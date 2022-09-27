اخبار الخليج – المتهم يؤكد لم أقصد قتل المجني عليها.. خنقتها لنشرها صورة عائلتي عبر الفيسبوك

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر متهم آسيوي بأنه لم يقصد قتل المجني عليها «أفريقية» عن طريق العمد، وأنه توجه لمسكنها وخنقها بسبب نشر الأخيرة صورة إلى عائلته عبر الفيسبوك.
فيما علّل المتهم الآخر وجود هواتف المجني عليها لديه بأن الأخيرة هي من أحضرت الهواتف لتصليحها.
إلى ذلك، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس الاثنين بتأجيل قضية قتل المجني عليها أفريقية حتى 3 أكتوبر 2022 للاطلاع والرد والاستماع لشهود الإثبات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول آسيوي الذي يبلغ من العمر 33 بأنه في 11 أغسطس 2022، بأنه قتل عمدا المجني عليها بأن توجه لمسكنها، وانتظر هناك قرابة 5 ساعات لخلو مسكنها من الزوار، وقام بالدخول ولف قطعة قماش حول عنقها، وضغط بشدة حتى توقفت عن الحركة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والذي أودت بحياتها، وارتكاب هذا الفعل منتهزًا عجز المجني عليها للمقاومة لكونها في حالة سكر وفي ظروف لا يتمكن الغير من الدفاع عن نفسها لكونها وحيدة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني آسيوي يبلغ من العمر 33 بأنه سرق الهواتف النقالة المملوكة للمجني عليها.
وتعود تفاصيل الواقعة كما صرح بها رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة كانت قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة الحورة مفاده العثور على جثة امرأة أفريقية الجنسية بمقر سكنها بمنطقة القضيبية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور إخطارها، فانتقلت إلى مكان الواقعة وعاينته وجثة المتوفاة، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وانتدبت رجال مختبر الأدلة الجنائية لرفع الآثار، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ظروف وملابسات الواقعة.
وقد أسفرت تحريات إدارة المباحث الجنائية عن قيام شخص آسيوي الجنسية بقتل المجني عليها، وتم القبض عليه وكذلك على متهم آخر آسيوي الجنسية ثبت قيامه بسرقة هواتف المجني عليها قبل جريمة القتل بعدة أيام، وأن له ارتباطاً بأسباب ودوافع القتل.
هذا وباستجواب النيابة العامة المتهمين اعترفا بارتكابهما الجريمة، حيث قرر القاتل بأنه ارتكب جريمته عن طريق خنق المجني عليها بغرفة نومها بواسطة قطعة قماش كانت موجودة في المكان، وذلك على إثر خلاف نشأ بينهما بسبب نشرها صورًا لنساء من أقربائه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تلك الصور موجودة بهاتفه الذي تمكن المتهم الثاني من سرقته من المجني عليها قبل جريمة القتل، كما انتقل وكيل النيابة المحقق رفقة المتهم الأول لعمل الدلالة التصويرية لكيفية قتله المجني عليها في مكان الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بحبس كلا المتهمين 7 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية.
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