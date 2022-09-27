جدة تتصدّر قائمة أعلى مُدن العالم حرارة

محمد بن مسعود - الدمام - بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى يوم الإثنين 6-9-2022 (بحسب مُنظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول)، فقد احتلت مدينة جدة أعلى درجة حرارة عُظمى على وجه الكرة الأرضية لهذا اليوم، والتي سجلت بواقع 45.5 درجة مئوية مُتجاوزة بذلك جميع مناطق العالم، وذلك على الرغم من حلول فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي.

يأتي ذلك، نتيجة تأثر مدينة جدة بنشاطٍ لرياح الصبا “الشرقية”، التي عملت على رفع درجات الحرارة لمُستويات صيفية، وتتسبّب ذات الرياح في سيادة أجواء مُغبرة وجافة ومُزعجة للغاية في المدينة.

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