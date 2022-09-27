زلزال قوي يضرب بابوا غينيا الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل جزيرة /بوغاينفيل/ الواقعة في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال الذي وقع الليلة الماضية كان على بعد 111 كيلومترا، عن منطقة /بانجونا/ الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 64.3 كيلومتر.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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وفي الـ 11 سبتمبر الجاري ضرب زلزال بقوته 7.6 درجة المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة. وكان على عمق 61 كيلومترا.
وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.. وقد شهدت في فبراير 2018، زلزالا مدمرا أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص، وتسبب في انهيارات أرضية أدت إلى طمر عشرات القرى.
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