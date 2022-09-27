قصر بكنجهام يكشف عن الرمز الملكي الجديد لتشارلز الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - كشف قصر بكنجهام النقاب عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والذي سيظهر على المباني الحكومية وصناديق البريد. وقال قصر بكنجهام في بيان، إن الرمز الملكي الجديد، الذي اختاره الملك، يتكون من مجموعة من التصميمات التي أعدتها كلية الأسلحة، من حرفي “سي” و “آر” اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس، وتعني ملك باللاتينية، مع صورة للتاج الملكي، بحسب “رويترز”. وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، “إي2آر”، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما. وأشار قصر باكينجهام إلى أنه “على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية”. وسيُصدر مكتب البريد بالقصر اليوم الثلاثاء أول مواده البريدية باستخدام الرمز الملكي الجديد. أخبار قد تهمك

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