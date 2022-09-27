توضيح من “المرور” بشأن مدى إمكانية تقسيط مخالفة قطع الإشارة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للمرور مدى إمكانية تخفيض أو تقسيط مخالفة قطع الإشارة من عدمه.

وردت “المرور” على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، الذي استفسر قائلا: “هل يمكنني تخفيض أو التسديد بالتقسيط عند قيد مخالفة قطع إشارة”.

وأكدت” المرور” أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.