شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على عسير وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبيَّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً. أجواء جازان كما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث ,والعارضة، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وابوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيَّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.