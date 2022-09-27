اخبار دوليه – كشف النقاب عن الرمز الملكي الجديد للملك تشارلز

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬الرمز‭ ‬الملكي‭ ‬الجديد‭ ‬لعاهل‭ ‬بريطانيا‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز،‭ ‬والذي‭ ‬سيظهر‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬الحكومية‭ ‬وصناديق‭ ‬البريد‭.‬

يتكون‭ ‬الرمز،‭ ‬الذي‭ ‬اختاره‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التصميمات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬كلية‭ ‬الأسلحة،‭ ‬من‭ ‬حرفي‭ ‬”سي“‭ ‬و‭ ‬”آر“‭ ‬اللذين‭ ‬يمثلان‭ ‬اسمي‭ ‬تشارلز‭ ‬وريكس،‭ ‬وتعني‭ ‬ملك‭ ‬باللاتينية،‭ ‬مع‭ ‬صورة‭ ‬للتاج‭ ‬الملكي‭.‬

وستُستخدم‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬التاج‭ ‬الاسكتلندي‭.‬

وسيحل‭ ‬الرمز‭ ‬الملكي‭ ‬الجديد‭ ‬محل‭ ‬رمز‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬”إي2آر“،‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬جلوسها‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬70‭ ‬عاما‭.‬

وقال‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬”على‭ ‬كل‭ ‬منظمة‭ ‬مراعاة‭ ‬استبدال‭ ‬الرمز‭ ‬الملكي،‭ ‬وستكون‭ ‬العملية‭ ‬تدريجية“‭.‬

وسيُصدر‭ ‬مكتب‭ ‬البريد‭ ‬بالقصر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أول‭ ‬مواده‭ ‬البريدية‭ ‬باستخدام‭ ‬الرمز‭ ‬الملكي‭ ‬الجديد‭.‬