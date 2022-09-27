“نزاهة” تعلن التحقيق مع 147 وتوقيف 97 خلال شهر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر الجاري.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أنه تم إيقاف 97 متهماً، ومباشرة 147 تحقيقاً، من خلال القيام بـ3164 جولة رقابية.
وأشارت إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي رصدتها هي “: الرشوة – استغلال النفوذ الوظيفي- غسيل الأموال- التزوير”.
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