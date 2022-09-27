السعوديه آل القعيطي يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت أسرة القعيطي التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء، في وفاة عمر بن علي بن عبدالله القعيطي، الذي وافته المنية يوم (الجمعة) الماضي، وصلي عليه في مسجد الجفالي، ودفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.

والفقيد شقيق عبدالله، ووالد عماد، وعلي.

يذكر أن اليوم (الثلاثاء) آخر أيام العزاء للرجال، في ساحة مجمع النور بشارع اليمامة.