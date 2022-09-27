لليوم الثاني على التوالي .. انخفاض أسعار الذهب بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي انخفاضها، حيث شهدت الأسعار في المملكة اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن الأسعارالتي سجلتها أمس الأثنين.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 196.64 ريال، 52.44 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 180.26 ريال، 48.07 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 172.06 ريال، 45.88 دولار، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 147.48 ريال، 39.33 دولار.
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