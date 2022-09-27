كيف نحمي الأبناء في المدرسة من انتقال الفيروسات مع التغيرات الجوية؟.. “الصحة” توضح

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أوضحت وزارة الصحة كيفية حماية الأبناء والبنات في المدارس من انتقال الفيروسات والأمراض والوقاية منها، في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها عدة مناطق هذه الأيام.

وقالت الوزارة إنه يجب الحرص على إعطاء الأبناء لقاح الإنفلونزا السنوي للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وكذلك حثهم على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

ونوهت لضرورة عدم مخالطة الأبناء للمصابين بالإنفلونزا أو مشاركتهم أدواتهم، واستخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فوراً، وتنظيف الأسطح قبل الاستخدام كالطاولة والمقعد.

وأضافت أنه يجب غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام، واستكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني، للوقاية من الإصابة بأمراض النزلة المعوية والعنقز والحصبة، والحصبة الألمانية.





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Source akhbaar24

