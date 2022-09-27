“الصحة” تحدد طريقة الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو

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المناطق-الرياض

استعرضت وزارة الصحة طريقة الاستخدام الصحيح لبخاخ الربو، بالشكل الذي يحقق الاستفادة المرجوّة منه.

وأكدت على ضرورة التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، ورج البخاخ مرات عدة قبل نزع الغطاء.

وقالت الوزارة: نظرًا للتقلبات الجويَّة المصحوبة بالعواصف الرمليَّة والغبار، قد يعاني مرضى الربو تحديدًا من نوبات شديدة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأضافت: يمكن تجنُّب هذه المخاطر باتباع نصائح بسيطة وسهلة، مثل: البقاء في المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان، وفي حال الضرورة، يجب لبس كمامة أو قناع للوجه قبل الخروج، المتابعة المستمرة لحالة الطقس والتوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام لمنع دخول ذرات الغبار إلى المنزل، التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي لديك ومن تاريخ صلاحيته، ولا تنسَ أن تحمله معك في حال الضرورة للخروج، واستخدام البخاخ الوقائي بحسب الخطة العلاجية التي وصفها لك طبيبك، كما يمكن التواصل معه خلال هذه الفترة لتعديل خطتك العلاجية إذا تطلب الأمر.

وأردفت “الصحة”: نظرًا لقرب موسم الشتاء وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة وحدوث تقلبات جوية متكررة، قد يعاني مرضى الربو تحديدًا من نوبات شديدة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويمكن تجنُّب هذه المخاطر باتباع نصائح بسيطة وسهلة، مثل زيارة طبيبك قبل موسم الشتاء، ومناقشة كيفية الوقاية من مسببات نوبات الربو معه، مع الاحتفاظ بنسخة مكتوبة من الخطة العلاجية للرجوع إليها في حال إصابتك بالنوبات الاحتفاظ بالبخاخ الإسعافي معك أينما ذهبت لتكون جاهزًا لاستخدامه في حال شعرت بأعراض نوبة الربو (ضيق في التنفس، كحة أو سعال متكرر، صفير عند التنفس).

وأشارت إلى استخدام الأدوية الوقائية حسب الخطة العلاجية التي وصفها لك طبيبك، الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل موسم الشتاء بعد استشارة طبيبك، والحفاظ على دفء ورطوبة الجو داخل المنزل.

ونصحت بلبس وشاح أو غطاء لتدفئة الوجه في حال خروجك من المنزل، والحفاظ على عادات النظافة الشخصية، مثل تكرار غسل اليدين، وتجنُّب ملامسة الأسطح أو ملامسة الوجه أو العينين بعدها لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عمن تبدو عليهم الإصابة بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، تجنُّب الوجود قرب الدخان المتصاعد من وسائل التدفئة بالحطب وغيرها، تجنُّب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ومن الأفضل ممارستها في المنزل أو الصالات الرياضية المغلقة، التنفس دائمًا عبر الأنف وليس الفم، لتدفئة الهواء قبل دخوله إلى رئتيك، والتأكد من خلو منزلك من مثيرات(مهيجات) نوبات الربو، كالغبار، وتنظيف أغطية الفراش بانتظام.

وذكرت الوزارة أن الشعور ببعض الأعراض قد يعني الإصابة بنوبة ربو، وهو ما يستلزم زيارة أقرب مركز طوارئ، وتشمل الأعراض: “صعوبة شديدة في التنفس، ضيق حاد أو ألم في الصدر، سعال أو كحة مستمرة، صوت صفير أو أزيز أثناء التنفس، عدم القدرة على الكلام إلا بعبارات قصيرة وعدم الاستجابة لبخاخ الربو الإسعافي”.

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Source almnatiq

