طقس اليوم.. استمرار الرياح المثيرة للغبار والأتربة وأمطار محتملة بجازان وعسير والباحة

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الفرصة حين لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة، و38 درجة في المدينة المنورة والدمام، و37 درجة في الرياض، و42 درجة في جدة، و27 درجة في أبها).



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

