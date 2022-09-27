القنصلية في هيوستن تصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين

︎ . المناطق_متابعات أعلنت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن، أنه إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار «إيان»، تود القنصلية التنويه إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية. وأضافت القنصلية: نهيب بالمواطنين الكرام المقيمين في المقاطعات التالية: Hillsborough Manatee Collier Pinellas Pasco سرعة التواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ، ليتسنى العمل على المساعدة في تلبية متطلباتهم. وأكدت القنصلية «نحث المواطنين الكرام على متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد بالتواصل مع القنصلية عند الحاجة». ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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