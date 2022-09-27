شكرا لقرائتكم خبر عن ثبتها الآن.. تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من مرتقبي لقاء السعودية القادم أمام الولايات المتحدة الأمريكية عن القنوات المفتوحة الناقلة لأحداث المباراة الودية الجماعة بين الطرفين وديًا ضمن تحضيرات الطرفين لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

تعرف على موعد مباراة السعودية والولايات المتحدة

من المقرر أن يقع الاخضر في مواجهة مرتقبة أمام نظيره الأمريكي نساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق ركلة البداية في الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا اليوم

تم الاستقرار على نقل أحداث مباراة السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر شاشة قنوات SSC الرياضية السعودية.

على أن تُذاع المباراة تحديدًا عبر قناة SSC7، "الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات المنتخب السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ثبتها الآن.. قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة السعودية ضد أمريكا

•القمر - عرب سات

•التردد - 11747

•الاستقطاب - عمودي

•معدل الترميز - 27500.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الودية

من المتوقع أن يدخل منتخب الخصر بالتشكيل التالي أمام نظيره الأمريكي:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

وفي خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالاله العمري، البليهي، الشهراني.

خط الوسط: رياض شراحيلي، ناصر الدوسري، سامي النجعي.

وفي الهجوم: فراس البريكان، هتان باهبري، نواف العابد.

بينما يأتي تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع لمباراة السعودية اليوم كالتالي:-

حراسة المرمى:شون جونسون.

خط الدفاع:سيرجينيو ديست، ووكر زيمرمان، مارك ماكينزي، سام فينيس.

خط الوسط:لوكا دي لا توري، تايلر آدمز، ويستون ماكيني.

وفي الهجوم:جيوفاني رينا، جوش سارجنت، بريندن آرونسون.

وفي سياق منفصل يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كل من:-

"السعودية، الأرجنتين، بولندا، المكسيك".