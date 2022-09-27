بينها العاصمة الرياض.. “الأرصاد”: استمرار العوالق الترابية بعدد من المناطق حتى مساء اليوم

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أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مبيناً أن الغبار والعوالق الترابية مستمرة على عدة مناطق تشمل العاصمة الرياض.

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ونجران وعسير وجازان والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة مع أتربة مثارة وعوالق ترابية يصاحبها تدن في مدى الرؤية.

وأضاف أن تلك الحالة الجوية يتوقع أن تستمر حتى الساعة الـ 12 في منطقة جازان، فيما يتوقع أن تستمر حتى السادسة مساءً في بقية المناطق.



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Source akhbaar24

