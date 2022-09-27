رئيس جمهورية كوستاريكا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

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استقبل فخامة الرئيس رودريغو تشافيز روبلر رئيس جمهورية كوستاريكا، في القصر الرئاسي بالعاصمة سان خوسيه، مساء أمس، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية.
ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.
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Source almnatiq
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