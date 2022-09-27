رئيس الاتحاد يتحدث عن كلاسيكو النصر.. وموقف حمد الله (فيديو)

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر.

وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “مباراة النصر بالنسبة لنا مباراة تساوي 3 نقاط وعلاقتنا كإدارات طيبة ولا تتجاوز الملعب”.

وأضاف: “رومارينهو يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي وإذا لم يستطع المشاركة أمام النصر، فمن سيشارك سيقدم المطلوب واشكر لاعبي الفريق على جهدهم خلال المباريات الماضية”.

وعن قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله أوضح: “وصلنا خطاب أمس من اتحاد القدم يفيد بعد انحيازه لأي نادي، وإذا هناك حق للنصر سيحصل عليه وإذا لنا لن نتنازل عنه، والأخوان في النصر والداعمين يعلمون حقيقة قضية حمدالله”.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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Source akhbaar24

