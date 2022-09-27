أنمار الحائلي: حرصنا على المشاركة في النسخة الأولى من دوري السيدات

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شدد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على حرص ناديه على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات.
وقال الحائلي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “حرصنا كثيرا على المشاركة في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات، ونشكر وزارة الرياضة على اهتمامها بجميع الرياضات الرجالية والنسائية”.
وأوضح: “استحوذنا على نادي نسور جدة وحاليا في طور تجهيزات الفريق، أنشأنا شركة نادي الاتحاد وسنعلن عنها حتى اكتمال كافة الجوانب”.
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Source akhbaar24
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