توفير الدفع الإلكتروني ومنع استخدام “الشبة”.. حقوق مرتادي صالونات الحلاقة والواجبات الملزم بها العاملون

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أوضحت وزارتا التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحقوق التي يجب أن يحصل عليها مرتادو صالونات الحلاقة، والواجبات التي يجب على القائمين والعاملين بالصالون الالتزام بها.

وقالت وزارة التجارة إن من حق مرتاد الصالون أن يجد به قائمة أسعار توضع في مكان بارز، وكذلك أن يتوفر له وسائل دفع إلكتروني، داعية للإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم (1900).

وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يجب على العاملين بصالون الحلاقة الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد ويستثنى من ذلك من لديه حقيبة أدوات خاصة، وعدم استخدام الشبة للتطهير واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها.

وأضافت أن العاملين بالصالون ملزمون باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، ومنع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية، داعية لإبلاغها عن المخالفات عبر الرقم (940).

وأشارت إلى أن العاملين بمهنة الحلاقة عليهم استخراج شهادة صحية تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية، مشددة على منع قيامهم بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس داخل صالون الحلاقة.





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Source akhbaar24

