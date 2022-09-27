«الصحة»: عادات يومية تقي الطلاب من الأمراض المعدية في المدارس

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كشفت وزارة الصحة عن عدد من العادات اليومية التي تحمي الطلاب من انتقال الأمراض المعدية إليهم خلال وجودهم في المدرسة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه للحماية من نزلة البرد أو الإنفلونزا فيجب «أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي، وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب مخالطة المصاب أو مشاركته الأدوات، واستخدام المنديل عند العطس والتخلص منه فورًا، وتنظيف الأسطح قبل الاستخدام مثل الطاولة والمقعد».

وعن طرق الوقاية من النزلة المعوية، أوضحت الوزارة أنه يجب «غسل اليدين بانتظام قبل وبعد الطعام، وبعد الخروج من الحمام، واستكمال جرعات التطعيمات حب الجدول الوطني».

وبالنسبة لـ«العنقز» والحصبة والحصبة الألمانية، أكدت الوزارة أن الوقاية منها جميعا باستكمال جرعات التطعيمات حسب الجدول الوطني.

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Source almnatiq

