الشمالية ونجران الأقل في تصاريح الترفيه - #عاجل

وفي إحصائية توضح زيادة المعروض الترفيهي في المملكة، بلغ عدد التصاريح التي صدرت للفعاليات لمناسبة اليوم الوطني موزعة على مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض العدد الأكبر من التراخيص بـ 303 تصاريح، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 207 تصاريح، بعدها جاءت المنطقة الشرقية بـ 159 تصريحًا.
وبلغ عدد التصاريح في عسير 42، والقصيم 32، وجازان 31، وتبوك 27، والمدينة المنورة 24، وحائل والجوف 13 تصريحًا لكل منهما. فيما كان عدد التصاريح في الباحة 9 تصاريح، ونجران 6 تصاريح، و4 تصاريح في الحدود الشمالية.
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