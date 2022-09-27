الشمالية ونجران الأقل في تصاريح الترفيه - #عاجل

فيما تواصلت الاحتفالات والفعاليات في المناطق والجهات الرسمية باليوم الوطني الـ 92، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن بلوغ عدد الفعاليات أكثر من 870 فعاليةً وعرضًا، وذلك في رقم قياسي جديد يحسب لقطاع الترفيه بالمملكة الذي يحقق نموًّا مطردًا بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله.

وفي إحصائية توضح زيادة المعروض الترفيهي في المملكة، بلغ عدد التصاريح التي صدرت للفعاليات لمناسبة اليوم الوطني موزعة على مناطق المملكة، حيث تصدرت منطقة الرياض العدد الأكبر من التراخيص بـ 303 تصاريح، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 207 تصاريح، بعدها جاءت المنطقة الشرقية بـ 159 تصريحًا.

وبلغ عدد التصاريح في عسير 42، والقصيم 32، وجازان 31، وتبوك 27، والمدينة المنورة 24، وحائل والجوف 13 تصريحًا لكل منهما. فيما كان عدد التصاريح في الباحة 9 تصاريح، ونجران 6 تصاريح، و4 تصاريح في الحدود الشمالية.