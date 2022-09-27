شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. قرار مرتقب من كولر وتحديد موعد السفر إلى تونس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 26 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تحديد موعد السفر إلى تونس وقرار كولر المرتقب.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. الاتحاد المنستيري يعلق على مواجهة الأحمر



تحدث أحمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن مواجهة الأهلي ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد البلي خلال تصريحات إعلامية، أنه تم التواصل مع مسئولي الأهلي لترتيب كل الأمور التى تخص مواجهة الذهاب فى تونس من بطولة دورى الأبطال الإفريقي.

أخبار الأهلي اليوم.. كولر يدرس قرار جديد قبل ودية طلائع الجيش



يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، العودة للتدريب على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مباراة طلائع الجيش الودية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الفريق العسكري، يوم 29 سبتمبر الجارى على ملعب الأهلي والسلام، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



أخبار الأهلي اليوم.. كولر يُشيد بقدرات سافيو مع الفريق



أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، رضاه عن المستوى الذى ظهر به البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الجديد فى مباراة الأهلي أمس أمام أسوان وديًا.

وكانت مباراة أسوان، هو أول ظهور للاعب البرازيلي مع الأهلي بعد التعاقد معه قادمًا من نادي بوليفار البوليفي، بالصيف الجاري.





أخبار الأهلي اليوم.. كولر يطلب تقرير عن مشاركات لاعبي الفريق الدوليين وتحديد موعد السفر إلى تونس

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من سامي قمصان المدرب المساعد إعداد تقرير عن السباعى الدولى الذى يتواجد حاليًا مع منتخبات بلادهم لخوض مباريات الأجندة الدولية.

من ناحية أخرى حدد الجهاز الفني، السادس من أكتوبر المقبل موعدًا للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.