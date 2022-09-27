شكرا لقرائتكم خدمات مميزة للمعتمرين في منصة نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

تجربة ثرية: وأضاف القرشي، خلال حواره إلى قناة العربية، أن منصة نسك تجربة ثرية جدًّا لربط كل الجهات الحكومية للوصول لمستهدفات رؤية 2030، والمتمثلة في 30 مليون معتمر. وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قال: إن منصة نسك تعمل على التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية، مشددًا على أنها ستسهّل الإجراءات على المعتمرين وزوار الحرمين. منصة نسك: وأطلقت وزارة الحج والعمرة، أمس، المنصة الحكومية الموحدة نسك لتكون البوابة الرياض - محمد الوسيري - قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة سعد جميل القرشي: إن منصة نسك تقدم الخدمات المميزة للمعتمرين وتسهل الإجراءات لقاصدي مكة والمدينة.وأضاف القرشي، خلال حواره إلى قناة العربية، أن منصة نسك تجربة ثرية جدًّا لربط كل الجهات الحكومية للوصول لمستهدفات رؤية 2030، والمتمثلة في 30 مليون معتمر. وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قال: إن منصة نسك تعمل على التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية، مشددًا على أنها ستسهّل الإجراءات على المعتمرين وزوار الحرمين.وأطلقت وزارة الحج والعمرة، أمس، المنصة الحكومية الموحدةلتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.