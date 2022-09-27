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إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت مجلة The National Interest مساعي السعودية الأخيرة في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن إنهاء الصراع الدولي بين موسكو وكييف قد يكون على يد السعودية. وتابع التقرير: نجاح وساطة ولي العهد الأمير التي سمحت بتبادل أسرى من خمس دول بين روسيا وأوكرانيا أظهر أنه ربما تكون هناك طريقة أخرى لمعالجة الصراع الدولي. وأضافت المجلة الأمريكية: تحت رعاية السعودية، تم الإفراج عن 10 سجناء من المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا، وأظهر ذلك رسالة واضحة مفادها أن الدبلوماسية والعقلانية تمهد الطريق للخروج من هذه الأزمة الدولية أو على أقل تقدير تقليل ضررها.

السعودية قد تستطيع إنهاء الصراع الروسي

مقارنة بين جهود السعودية وأمريكا 

وقال التقرير: لا زالت الدول الغربية ممثلة في أمريكا وأوروبا تتشبث بمفهوم طرف خاسر طرف فائز، لكنه في هذه الآونة مفهوم يصعب تحديده فالجميع خاسرون بشكل أو بآخر، وكانت نتيجة هذا الفكر إنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة الأوكرانية التي تزيد من شراسة المعركة وتزيد الرئيس فلاديمير بوتين عنادًا، وكل ذلك كان له آثاره الجانبية على أوروبا والعالم.

السعودية قد تستطيع إنهاء الصراع الروسي

واستطرد: في المقابل، كُللت جهود السعودية الدبلوماسية بالنجاح بدلًا من الرهان على فوز طرف ضد آخر، ولاقى ذلك ثناءً عالميًا ما يدل على أن المملكة قد تملك بين يديها القدرة على قيادة جهود الوساطة الدولية لإنهاء الصراع أو حتى تهدئته لعودة الاستقرار وتجنب المزيد من الكوارث.

السعودية قد تستطيع إنهاء الصراع الروسي

  • # السعودية
  • # الصراع الروسي الأوكراني
  • # روسيا
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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