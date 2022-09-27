شكرا لقرائتكم إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت مجلة The National Interest مساعي السعودية الأخيرة في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن إنهاء الصراع الدولي بين موسكو وكييف قد يكون على يد السعودية. وتابع التقرير: نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي سمحت بتبادل أسرى من خمس دول بين روسيا وأوكرانيا أظهر أنه ربما تكون هناك طريقة أخرى لمعالجة الصراع الدولي. وأضافت المجلة الأمريكية: تحت رعاية السعودية، تم الإفراج عن 10 سجناء من المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا، وأظهر ذلك رسالة واضحة مفادها أن الدبلوماسية والعقلانية تمهد الطريق للخروج من هذه الأزمة الدولية أو على أقل تقدير تقليل ضررها.

مقارنة بين جهود السعودية وأمريكا

وقال التقرير: لا زالت الدول الغربية ممثلة في أمريكا وأوروبا تتشبث بمفهوم طرف خاسر طرف فائز، لكنه في هذه الآونة مفهوم يصعب تحديده فالجميع خاسرون بشكل أو بآخر، وكانت نتيجة هذا الفكر إنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة الأوكرانية التي تزيد من شراسة المعركة وتزيد الرئيس فلاديمير بوتين عنادًا، وكل ذلك كان له آثاره الجانبية على أوروبا والعالم.

واستطرد: في المقابل، كُللت جهود السعودية الدبلوماسية بالنجاح بدلًا من الرهان على فوز طرف ضد آخر، ولاقى ذلك ثناءً عالميًا ما يدل على أن المملكة قد تملك بين يديها القدرة على قيادة جهود الوساطة الدولية لإنهاء الصراع أو حتى تهدئته لعودة الاستقرار وتجنب المزيد من الكوارث.