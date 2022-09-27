اخبار الخليج – تسجيل 448 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 318 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4841 في يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، وأظهرت تسجيل 448 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 318 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 674544.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3087 حالة، منها 14 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة في العناية المركزة.