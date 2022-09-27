البحرين يُزيح المنامة من وصافة الدوري العام للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - أزاح فريق البحرين نادي المنامة من وصافة الدوري العام للبولينج والذي يقام على مركز أرض المرح، وذلك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من المسابقة، حيث رفع البحرين رصيده إلى 48 نقطة ليحتل المركز الثاني، فيما تراجع المنامة للمركز الثالث 46 نقطة، واستمر الرفاع الشرقي بمركز الصدارة 60 نقطة.

وحافظ الحالة على المركز الرابع 38 نقطة والرفاع خامسًا 32 نقطة، وأم الحصم سادسًا 24 نقطة، ونادي الصم سابعًا 18 نقطة، ومدينة عيسى ثامنًا 16 نقطة، وأخير الاتفاق تاسعًا 6 نقاط.

وبالعودة إلى نتائج مباريات الأسبوع التاسع فقد واصل الرفاع الشرقي انتصاراته وهزم البحرين 6/‏2، وتمكّن مدينة عيسى من الفوز على الاتفاق 8/‏0، وفاز الحالة على أم الحصم 6/‏2، وتغلب الرفاع على نادي الصم 6/‏2.

وحصد لاعب البحرين فواز عبدالله جائزة أعلى شوط لهذا الأسبوع 267 نقطة، وفاز لاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح بأعلى 3 أشواط، كما ظفر ذات اللاعب بأعلى معدل 244، وذلك على مستوى اللاعبين، أما على مستوى الفرق فقد حقق الرفاع الشرقي اعلى شوط 935 نقطة وحقق الفريق ذاته أعلى 3 أشواط 2611 نقطة، فيما كسب البحرين أعلى معدل 830.

هذا، وقد ضرب النجم الدولي ولاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح بقوة في الترتيب العام للاعبين حسب المعدلات بعدما انتزع الصدارة بكل جدارة 243.67 من 3 أشواط، وتراجع لاعب البحرين ايمرسون للمركز الثاني 232.33 من 3 أشواط، وجاء لاعب البحرين فواز عبدالله ثالثًا 215.67 من 21 شوطًا.

ويحتل لاعب البحرين عبدالله عبدالكريم المركز الرابع 213.33 من 24 شوط، ويأتي لاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود المركز الخامس 210.50 من 24 شوطًا، ولاعب أم الحصم أحمد الأنصاري سادسًا 208.67 من 6 أشواط، ولاعب البحرين محمد مريد سابعًا 206.38 من 21 شوطًا، ولاعب المنامة عمر راشد ثامنًا 203.83 من 21 شوطًا، ولاعب الرفاع الشرقي عادل علي البرقي تاسعًا 201.83 من 6 أشواط، وأخيرًا لاعب الحالة عيسى تقي عاشرًا 201.63 من 24 شوطًا.