اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي بطولة محمد بن عبدالرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي لبطولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة لكرة القدم للفئات العمرية، والتي تنظمها أكاديمية مستقبل المحرق على ملعب نادي أم الحصم الثقافي والرياضي.

فقد تأهل كلٌ من فريق أكاديمية مستقبل المحرق وفريقي النجمة والحد للدور النهائي بكل جدارة واقتدار بعد عروضهم المتميزة بدور المجموعات.

في المجموعة الأولى خطف فريق أكاديمية مستقبل المحرق الصدارة بعدما فاز في ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويليه بالمركز الثاني النجمة (الأزرق) بالمركز الثاني بـ6 نقاط من فوزين وخسارة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية تأهل فريق نادي الحد كأول المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين فيما حصل نادي النجمة (الكحلي) على المركز الثاني بـ3 نقاط.

ومع نهاية دور المجموعات يتصدر هدافي البطولة كلٌ من اللاعب عمران إبراهيم واللاعب حسن محمد من فريق أكاديمية مستقبل المحرق برصيد 5 أهداف.

وتنطلق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 منافسات الدور نصف النهائي عندما يلتقي فريق النجمة (الأزرق) مع فريق نادي الحد فيما يلتقي يوم الأربعاء كلٌ من فريق أكاديمية مستقبل المحرق مع فريق نادي النجمة (الكحلي) لتحديد الفرق المتأهلة للنهائي.

راشد بن عبدالرحمن يثمّن تعاون نادي الحد

عبّر الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة مؤسس أكاديمية مستقبل المحرق لكرة القدم عن خالص شكره وتقديره للسيد اسامة المالكي ولإدارة نادي الحد على التعاون المستمر في توفير الملاعب لفرق أكاديمية مستقبل المحرق في هذه الفترة، مثمنًا دور نادي الحد في التعاون مع الجهات الرياضية في دعم عجلة الكرة بمملكة البحرين.

كما أشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة بالإقبال الكبير على المشاركة في بطولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والتعاون الذي تبديه الأجهزة الفنية والإدارية مع اللجنة المنظمة خلال دور المجموعات، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في نجاح البطولة حتى الآن، متمنيًا لكافة الفرق المشاركة التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف التي اقيمت من أجلها البطولة.

النجم السعودي الجمعان يُشيد بفكرة البطولة

حضر نجم المنتخب السعودي ونادي النصر الدولي السابق محيسن الجمعان منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالرحمن لكرة القدم للفئات العمرية، حيث أشاد الجمعان بفكرة البطولة والتي تعتبر إعدادًا مبكرًا للفرق المشاركة في الدوري. كما أعجب بمستوى اللاعبين الذي ينتظرهم مستقبلٌ في دعم المنتخبات البحرينية، معربًا عن سعادته بالدعوة التي تلقاها من قبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن لحضور مباريات البطولة في جو تسوده المنافسة بين الفرق، مثمنًا جهود الشيخ راشد بن عبالرحمن في دعم فرق الفئات العمرية.