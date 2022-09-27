العلوي: اللجنة الأمنية جاهزة لبطولة آسيا لرفع الأثقال

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لرفع الأثقال 2022 استعداداتها المكثفة، تحضيرًا لانطلاق البطولة التي تحتضنها مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال، في الفترة 6-16 أكتوبر المقبل بـ«فندق كراون بلازا». من جهته، أكد رئيس اللجنة الأمنية فهد خالد العلوي عن جاهزية اللجنة لانطلاق بطولة، حيث كشف أن وزارة الداخلية قد أبدت تعاونًا كبيرًا في تقديم كامل الدعم للاتحاد البحريني لرفع الأثقال بهدف خلق الأجواء الأمنية لكافة المنتخبات المشاركة من خلال تشكيل فريق عمل مخصص للجنة يمتلك كفاءة عالية، وسبق لهم العمل في العديد من البطولات الرياضية الكبرى التي أقيمت على أرض المملكة في السنوات الماضية.

وأوضح العلوي أن اللجنة وفق الأهداف التي رسمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال برئاسة اسحاق إبراهيم اسحاق، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي تصب في نجاح البطولة وكتابة فصل جديد من فصول النجاحات التي سجلتها المملكة في الجانب الرياضي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن بطولة آسيا لرفع الأثقال اختبار جديد للبحرين، والتي ستكون قادرة وبامتياز في تحقيق النجاح في هذا الحدث القاري الرياضي الكبير.

وقال: «إن للجنة الأمنية تهدف إلى خلق الأمان لكافة المشاركين في البطولة، حيث ستعمل بإخلاص من أجل راحة الوفود المشاركة، وأن هناك تعاون كبير مع وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الأمنية المتميزة، بعد أن تم تشكيل فريق العمل الخاص بالبطولة»، مضيفًا أن اللجنة الأمنية تضم اللجنة نخبة من الكوادر التي تمتلك باع طويل في تنظيم البطولات الرياضية التي أقيمت على أرض المملكة، حيث سيكون لوجودهم أثر كبير في تحقيق النجاح، خصوصا أنهم يمتلكون تاريخ طويل لإخراج البطولات الرياضية بأزهى حلة، موجها شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة على تعاونهم الكبير، معاهدًا الجميع ببذل قصارى الجهود للمساهمة في تحقيق النجاح الذي سيضاف إلى سلسلة النجاحات التي سجلتها المملكة في احتضان الفعاليات الكبرى.