إبراهيم القائد ينتزع لقب تصنيفية البليارد الثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - انتزع لاعب منتخبنا الوطني للبليارد إبراهيم القائد لقب البطولة التصنيفية الثالثة للبليارد بفوزه على منافسه عبدالله بوجيري بـ11 مقابل 3 أشواط في مباراة دانت فيها السيطرة للقائد منذ البداية موسعًا الفارق ويتوج بالكأس بجدارة، ليعوض بذلك فقدانه لقب البطولة التصنيفية الثانية الذي ذهب للاعب علي عبدالكريم أحمد.

واتضحت أفضلية القائد منذ بداية المباراة متقدمًا بفارق مريح بخمسة أشواط مقابل شوط واحد، فيما حاول بوجيري اللحاق بالنتيجة لكن الأمور سارت لصالح القائد الذي تألق في المباراة النهائية وسيطر على الأشواط بفضل ضرباته المركزة وقلة إضاعة الفرص.

وقال القائد: لعبت بشكل متميز في النهائي، فقد كنت موفقا بدرجة كبيرة في غالبية أوقات المباراة، ولعبت مندفعا لتعويض خسارة اللقب في البطولة الماضية، بالإضافة إلى السعي للحصول على التصنيف الأول على لاعبي البليارد في المملكة، وهو ما تحقق بفضل المثابرة والجد في التدريبات والرغبة في الإنجاز والتنافس مع الزملاء من أجل رفع مستوى اللعبة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس محمد يوسف بمستوى اللاعب إبراهيم القائد في البطولات التصنيفية التي أقامها الاتحاد في العام 2022 من خلال تأهله إلى النهائي مرتين متتاليتين. وقال يوسف: استحق القائد نيل اللقب بعد مستويات رفيعة قدمها في جميع البطولات التصنيفية هذا العام رغم المنافسة الشديدة من أكثر من لاعب، لكنه تفوق بوصوله إلى ربع نهائي البطولة الأولى، وفي الثانية بلغ النهائي وخسر أمام زميله علي عبدالكريم، لكنه عاد وانتزع اللقب في البطولة الثالثة رغم حدة المنافسة.