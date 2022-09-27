بايدن لشركات محطات الوقود: خفضوا الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه على الشركات المشغلة لمحطات الوقود تخفيض الأسعار فورًا. ارتفاع التضخم: ارتفاع التضخم: وأضاف بايدين أن العالم يمر بفترة عدم اليقين في ظل ارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أقوى من أي دولة أخرى لمواجهة التحديات العالمية. وتابع أن الولايات المتحدة وباكستان تعملان سويًّا لمواجهة التهديدات المشتركة.

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