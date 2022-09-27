سهم كورونا يصيب الفنان أحمد حلمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفنان المصري أحمد حلمي إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر مشاركته عددًا من أصدقائه بثًا مباشرًا عبر موقع إنستغرام.

وظهر حلمي في أثناء البث، أمس الإثنين، مستلقيًا على السرير ومُعتذرًا على ظهوره داخل غرفة نومه ليعلن أنه مصاب بكورونا.

وتساءل الفنان المصري قائلاً: «أنا ليه يجيلي كورونا؟.. أنا مش عارف الكورونا بعد ما خلصت من العالم كله جاتلي أنا؟».

وأضاف أنه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية.