شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم| حساب كأس العالم يعلق على تعيين موسيماني مدربًا للفريق.. والراقي يواصل استعداداته لديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري.

الخسارة الرسمي لـ كأس العالم يعلق على توليه بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا لأهلي جدة

علق الحساب الرسمي لكأس العالم "FIFA" على توليه بيتسو موسيماني تدرب نادي أهلي جدة السعودي، رافقًا مع هذه التغريدة بمقطع مصور لبيتسو موسيماني أثناء قيادة الأهلي المصري في مباريات سابقة.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم FIFA: "الأهلي السعودي تعاقد مع واحد من أنجح المدربين في إفريقيا".

وواصل قائلا: "هل يكون موسيماني سببا في عودة هذا النادي العملاق لمكانته الطبيعية محليا وقاريا؟".

موسيماني مديرًا فنيًا لأهلي جدة السعودي

وفجر نادي أهلي جدة السعودي خلال الأيام القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما استقر على تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق، ليخالف جميع توقعات مجبيه الذين توقعوا تعيين لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد لتولي مهمة الراقي.

وتشير العديد من الأنباء إلى أن موسيماني يتولي تدريب الأهلي السعودي بثلث ما كان يحصل عليه مع الأهلي المصري، ويستمر بعقد سارٍ حتى نهاية الموسم الحالي 2022/2023.

وفي سياق آخر.. رحل موسيماني عن تدريب الأهلي بعد تحقيقه العديد من البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى تحقيق ثالث عالم مرتين على التوالي، لكنه غادر بعد النتائج السيئة التي حلت على وصيف القارة الإفريقية 2022 خلال فترته الأخيرة، آخرها الخسارة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية.

أهلي جدة يواصل استعداداته لمباراة الديربي

وعلى الجانب الآخر يواصل لاعبو الراقي استعداداتهم لمواجهة جدة يوم الأربعاء القادم 5 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد مباراة الأهلي وجدة القادمة في دوري يلو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية الديربي في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023

يرتكز الأهلى في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 8 نقاط بعد تحقيق ده انتصارين ومثلهما تعادل وهزيمة واحدة.