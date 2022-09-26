شكرا لقرائتكم 5 شروط لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، بدء سريان العمل بقرار السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية
منذ يوم الجمعة الماضي.
أبرز الشروط:
وقال الجماز خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أبرز الشروط الواجب توفرها بمكاتب المحاماة الأجنبية للحصول على الترخيص هي أن يكون له سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون مر على تأسيسه 10 سنوات.
تواجد دولي:
ولفت إلى أن الشروط تتضمن كذلك: “أن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًّا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، ويسدد رسوم الترخيص”.
محمد يوسف
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