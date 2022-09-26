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5 شروط لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية

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الرياض - محمد الوسيري - أكد المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، بدء سريان العمل بقرار السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في منذ يوم الجمعة الماضي.

أبرز الشروط: 

وقال الجماز خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أبرز الشروط الواجب توفرها بمكاتب المحاماة الأجنبية للحصول على الترخيص هي أن يكون له سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون مر على تأسيسه 10 سنوات.

تواجد دولي:

ولفت إلى أن الشروط تتضمن كذلك: “أن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًّا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، ويسدد رسوم الترخيص”.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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