شكرا لقرائتكم سبب التقلبات الجوية الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، سبب التقلبات الجوية الحالية. سبب التقلبات: وقال العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن حركة الشمس الظاهرية ودخول فصل الخريف، هما سبب تلك التقلبات. رياح حارة: كما توقع استمرار نشاط الرياح الشرقية الحارة والجافة على منطقة مكة المكرمة غدًا؛ وأن تتراوح درجات الحرارة ما بين 44 و46 درجة مئوية، إضافة إلى أجواء لطيفة في ساعات مساء اليوم وغدًا بسبب الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية.