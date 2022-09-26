انخفاض معدل حالات الدرن بنسبة 21%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بالمملكة من خفض معدل حالات مرض الدرن بنسبة 21% خلال 2022 مقارنة بـ2015.

وبينت وزارة الصحة أن البرنامج نجح أيضا في خفض معدل الوفيات بنسبة 12.3% مقارنة بـ2015 م، فيما بلغت نسبة نجاح علاج حالات الدرن 89.5% خلال 2021 م، كما بلغ عدد الحالات التي تمت متابعتها في قبل الفرق الميدانية لعام 2022م في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الشرقية، ومحافظة جدة 1622 حالة.

وأشارت إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الدرن فعلّ يوم الدرن العالمي افتراضيا، والذي يوافق 24 مارس الماضي، بحضور 233 كادرا صحيا، بهدف رفع مستوى الوعي العام حول العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة للدرن، وتكثيف الجهود للقضاء على وباء الدرن.

يذكر أن الدرن يعد أحد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، حيث يفقد كل يوم نحو 4000 شخص حياتهم بسبب مرض الدرن، فيما يصاب نحو 28,000 شخص بهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه والشفاء منه، حيث أنقذت الجهود العالمية لمكافحة الدرن ما يقدر بنحو 63 مليون شخص منذ 2000م.

الدرن .. أرقام النجاح

12.3 % خفض في معدل الوفيات

89.5 % نسبة نجاح علاج الحالات

1622 حالة تمت متابعتها في 6 مناطق

إصابات ووفيات عالمية

4000 متوفى يوميا

28 ألف مصاب

36 ألفا تم إنقاذهم