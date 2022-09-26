شكرا لقرائتكم خبر «وعيرة» يستقبل المرضى على مدار الساعة بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تجمع ‏المدينة المنورة الصحي أمس بدء العمل في مركز «وعيرة» الصحي للرعاية العاجلة، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، لينضم لمراكز الرعاية العاجلة التي دشنت في وقت سابق بالمدينة المنورة ومحافظة ينبع.

وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن تدشين المركز يهدف إلى توزيع مواقع مراكز الرعاية العاجلة جغرافيا بمختلف أنحاء المدينة المنورة بما يتوافق مع النمو السكاني، مبينا أنه تم تجهيز المركز بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، إضافة إلى الوصفات الدوائية.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة وتقليص قوائم الانتظار بها، لتمكين المستفيد من تلقي الرعاية الطبية بوقت أسرع، وبجودة عالية.