«وعيرة» يستقبل المرضى على مدار الساعة بالمدينة

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وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أن تدشين المركز يهدف إلى توزيع مواقع مراكز الرعاية العاجلة جغرافيا بمختلف أنحاء المدينة المنورة بما يتوافق مع النمو السكاني، مبينا أنه تم تجهيز المركز بكل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة للحالات ذات الخطورة البسيطة والمتوسطة من خلال عيادات طبية ومنطقة ملاحظة وأشعة تشخيصية ومختبرات طبية، إضافة إلى الوصفات الدوائية.وأشار إلى أن المركز يهدف إلى تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة وتقليص قوائم الانتظار بها، لتمكين المستفيد من تلقي الرعاية الطبية بوقت أسرع، وبجودة عالية.
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