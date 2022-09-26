«اعتدال» وتليجرام يزيلان 5 ملايين محتوى متطرف

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وأغلقت فرق العمل المشتركة خلال الفترة نفسها 2450 قناة تحتوي على 5.269.078 محتوى متطرفا، تابعا لثلاثة تنظيمات إرهابية. وبتلك الجهود يرتفع عدد ما تمت إزالته من المحتويات المتطرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء التعاون ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (التليجرام) في 21 فبراير حتى 13 سبتمبر من العام الجاري إلى 7.146.016 مليون محتوى متطرف.ويعمل «اعتدال» و «تليجرام» على مواصلة جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.
المحتويات المتطرفة المزالة:
3,012,489 لهيئة تحرير الشام
1,168,447 لتنظيم القاعدة الإرهابي
1,088,142 لتنظيم داعش الإرهابي
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