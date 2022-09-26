الشرقية تتصدر اعتماد سباهي للمستشفيات بـ80%

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وشملت المناطق التي كان عدد مستشفياتها المعتمدة أقل من عدد مستشفياتها غير المعتمدة الباحة وحائل والجوف.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تصدرت المنطقة الشرقية باقي مناطق المملكة في نسبة المستشفيات الحاصلة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، شكلت المستشفيات المعتمدة فيها نسبة 80.6%، بينما كانت المستشفيات غير المعتمدة 19.5%.وشملت المناطق التي كان عدد مستشفياتها المعتمدة أقل من عدد مستشفياتها غير المعتمدة الباحة وحائل والجوف.

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