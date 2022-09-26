إنشاء مدارس في المخططات الجديدة بالقطيف

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وبحث الاجتماع برنامج فصول الموهوبين، ورعاية حفل المتفوقين والمتفوقات، واحتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات التعليمية لمدارس البنين والبنات، والتوسع في بناء مدارس وما تحتاج إليها لمواجهة الزيادة السكانية المطردة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش تعليم المنطقة الشرقية ممثلا بتعليم محافظة القطيف خلال اجتماعه أمس، إنشاء مدارس حديثة وسط المخططات الجديدة بالمحافظة، تواكب التمدد العمراني ورؤية المملكة في التوسع في مجال التعليم.وبحث الاجتماع برنامج فصول الموهوبين، ورعاية حفل المتفوقين والمتفوقات، واحتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات التعليمية لمدارس البنين والبنات، والتوسع في بناء مدارس وما تحتاج إليها لمواجهة الزيادة السكانية المطردة.

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