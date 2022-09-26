شكرا لقرائتكم خبر حظر صيد الكائنات الفطرية البرية في 13 موقعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية 13 موقعا يحظر فيها الصيد، أولها داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثيا، وكذلك داخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كلم منها.

كما يحظر الصيد داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية إلا بموجب ترخيص يصدر بناء على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وتتضمن المواقع المحظورة داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباني إلا بموجب ترخيص يصدر بناء على اشتراطات وضوابط خاصة.

ويحظر صيد الكائنات الفطرية البرية أيضا في منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وكذلك الطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كلم منها، وكذلك حرم الشاطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كلم من حرم الشاطئ، ويشمل الحظر أي مواقع أخرى يحددها المركز.

وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى أنه يحظر استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد. ويجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة بمساحة لا تقل عن 2 كلم من هذه الأماكن.

وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، مشيرا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات أو عوادم السيارات أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.

أبرز مخالفات الصيد

• صيد أنواع محظورة من الكائنات الفطرية

• صيد صغار الكائنات الفطرية

• عرض الكائنات البرية المصيدة

• استخدام وسائل جذب للكائنات الفطرية

• بيع الكائنات وتصديرها دون ترخيص

• استخدام الأسلحة النارية وبنادق الرش

مخالفات الاتجار بالكائنات الفطرية

28 % طيور جارحة

21 % ظباء

18 % منتجات الكائنات الفطرية

17 % أنواع مختلفة

10 % القرود

6 % المفترسات