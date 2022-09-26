السوبر حبيب يتصدر مجموعته ويتأهل إلى ثمن النهائي

محمد بن مسعود - الدمام - تألق لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر السوبر حبيب صباح وتصدر مجموعته في بطولة آسيا للسنوكر ست كرات حمراء المقامة في مدينة كوالالمبور الماليزية بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة. ففي اليوم الأول تمكن صباح من الفوز على اللاعب الماليزي لو جون ليون بأربعة أشواط دون مقابل، وفي ثاني مبارياته خسر من السنغافوري جيا جون أونغ بشوطين مقابل أربعة أشواط، ولعب السوبر يوم أمس مباراته الثالثة ضد لاعب هونغ كونغ جان كا كين تمكن صباح من الفوز بأربعة أشواط مقابل شوطين، وفي آخر مباريات دور المجموعات برع السوبر في تحويل تأخره أمام الكمبودي هوك تاي بشوطين دون مقابل إلى انتصار رائع بأربعة أشواط مقابل شوطين ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي بجدارة متصدرا مجموعته بثلاثة انتصارات وخسارة واحدة.

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