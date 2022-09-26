منتخب الناشئين يختتم تحضيراته للتصفيات الاسيوية محليا

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن يغادر وفد منتخبنا الوطني للناشئين غدا متوجها للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاما والتي ستقام هناك في الفترة من 1 ولغاية 10 أكتوبر القادم.

وخاض منتخبنا في الفترة الماضية وتحديدا منذ أبريل الماضي برنامجا إعداديا مكثفا بقيادة المدرب الوطني بدر خليل وسط اختبارات بدنية وفنية للقائمة الموسعة التي اختارها قبل أن تتقلص وتستقر عند 23 لاعبا في الفترة الأخيرة.

ومن أهم المحطات الإعدادية التي خاضها منتخبنا هي المعسكر الخارجي الذي أقامه في أغسطس الماضي بتركيا ولعب خلاله 3 مباريات قوية أكدت جاهزيته الفنية للتصفيات.